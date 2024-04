L' Italia torna al gelo - ecco dove scatta la proroga per l' accensione del riscaldamento

(Di lunedì 22 aprile 2024) L’aria fredda di matrice artica è già arrivata sul nostro Paese, causando un brusco calo delle temperature. Per questo diversi Comuni hanno emesso delle ordinanze per consentire ai cittadini di riavviare gli impianti, rispettando però precisi limiti di tempo e di gradi

l’Italia ha sconfitto la Francia per 10-6 e ha così conquistato la seconda vittoria ai Mondiali di Curling doppio misto , in corso di svolgimento sul ghiaccio di Oestersund (Svezia). Stefania ...

Mancano ormai 13 giorni all’apertura del Giro d’Italia 2024 che scatterà da Venaria Reale. Mai come in questa edizione emerge un favorito chiaro, netto e potenzialmente inattaccabile: Tadej Pogacar. ...

La serie The Office tornerà sugli schermi dopo dieci anni. Lo farà varcando nuovamente l'oceano per portare con sé dalla vecchia Europa- patria dello script originale, britannico, da cui la serie ...

Giro D'Italia: tutte - Per l'edizione 2024 della corsa Gazzetta ci saranno i traguardi intermedi che assegneranno abbuoni e punti validi per le graduatorie generali. Escluse dall'Intergiro le tappe a cronometro ...gazzetta

Un ombrellone solare nello spazio (grande nove volte l’Italia): ecco il Piano B per mitigare il riscaldamento globale - Per difenderci dal surriscaldamento c’è chi rilancia l’idea di farci “ombra” con un sistema sospeso tra Terra e Sole. Costerebbe meno dell’energia pulita globale ma non avrebbe danni collaterali. Il t ...corriere

Tutto quello che non torna nella vicenda di Scurati in Rai - Il no al monologo del Premio Strega a ‘Chesarà…’ di Serena Bortone, l’accusa di censura, le manovre di Meloni e dei suoi funzionari, il ruolo dei social. Due giorni di Passione televisiva: e adesso ch ...rollingstone