L’Isola dei famosi - le anticipazioni del 22 aprile | due ritorni in gioco

(Di lunedì 22 aprile 2024)deitorna in prima serata su Canale Cinque: ledel programma Lunedì 22, in prima serata su Canale 5, quinto appuntamento con “dei”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Vladimir Luxuria,Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Inviata in Honduras Elenoire Casalegno. Questa sera un naufrago verrà definitivamente eliminato dal. Chi tra Artur Dainese, Khady Gueye, Maitè Yanes eAlvina Verecondi Scortecci dovrà tornare in Italia? A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS. LEGGI ANCHE: Tennis, Berrettini si ferma di nuovo. Cosa è accaduto Nel corso della puntata ...

Come in ogni tribù che si rispetti c’è un naufrago contro corrente rispetto a tutti gli altri e che tende il più delle volte ad Isola rsi. Per alcuni concorrenti del passato, questo atteggiamento, ha ...

