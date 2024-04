Liorni | Sono antifascista - a ‘L’Eredità’ nessun elogio al fascismo

Il suo commento sulla «giornata della Fede» nella puntata de L’Eredità andata in onda domenica 21 aprile aveva ricevuto molte critiche e così Marco Liorni si è affidato ai social per chiarire le sue parole. Il 18 dicembre 1935 il regime fascista istituì una giornata per la consegna delle fedi nuziali d’oro per sostenere i costi della guerra coloniale voluta da Benito Mussolini in Etiopia, mentre l’Italia era colpita dalle sanzioni della ... (open.online)

Pubblicato il 22 Aprile, 2024 (Adnkronos) – "Volevo dire, a chi possa aver pensato che stavo elogiando il fascismo e ai picchiatori da tastiera, che io sono un antifascista. Non potrei fare un elogio del fascismo. Stavo raccontando, con l'ottica di quei tempi, le emozioni che si vivevano in quei giorni". A chiarirlo in un video è il conduttore Marco Liorni, che interviene dopo le polemiche scatenate da una domanda posta ieri nel suo programma L'Eredità.

Una nuova polemica si è abbattuta sulla Rai a poche ore dal caso Scurati e dalla censura del suo monologo nel programma di Rai 3 condotto da Serena Bortone. Stavolta il dibattito sta riguardando Marco Liorni e il suo commento pronunciato dopo una domanda posta ai concorrenti del quiz L'Eredità... (today)

