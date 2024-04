"L'investitore è al centro della strategia"

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) È NATA NEL 1988 e nei giorni scorsi è stata premiata nella categoria miglior gestore italiano small dal premio Alto rendimento del Sole 24 Ore classificandosi al terzo posto in Italia. Nel 1988 un gruppo di imprenditori guidati da un’idea e dalle capacità per svilupparla decide di mettersi insieme per dare vita a una nuova realtà finanziaria. Nasce così a Modena Consultinvest che, acquisizione dopo acquisizione, è oggi – presieduta da Luca Anselmi (nella foto a sinistra) – uno dei protagonisti del mercato italiano. Le attività principali si articolano attraverso una Sgr (Consultinvest Asset Management) ed una Sim (Consultinvest Investimenti), che operano in modo sinergico per offrire ai clienti (soggetti privati e istituzionali ) soluzioni flessibili e complete, mettendo a disposizione un’ampia gamma di prodotti, attraverso una capillare rete di distribuzione. Oggi Consultinvest è una ...