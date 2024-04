L' Inter vince lo scudetto | Milan battuto ancora nel derby

Demetrio Albertini, ex calciatore e oggi dirigente italiano, si è sfogato sul Derby Milan-Inter, partita che potrebbe. consegnare aritmeticamente lo Scudetto ai nerazzurri in caso di successo. Di nota fede rossonera, il 52enne di Besana in Brianza ha lasciato una frecciatina anche ai calciatori, in modo d incitarli a vincere. Demetrio Albertini: “Se il Milan […] L'articolo “Se l’Inter vince il Derby sparisco per una settimana”, lo sfogo di ... (webmagazine24)

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima del Derby Milan-Inter, partita della 33^ giornata della Serie A 2023-2024 (pianetamilan)

Pioli prima di Milan-Inter già valida per il primo match-point scudetto a San Siro, su DAZN ha parlato dell’importanza di questa partita, dopo i cinque persi consecutivamente. DERBY DECISIVO – Stefano Pioli prima di Milan-Inter ha parlato così su DAZN: «Quello che conta è il finale di stagione, questa partita pesa tanto per la classifica e l’ambiente. Non vinciamo il derby da tanto tempo e Vincerlo sarebbe molto importante. Scelte in attacco? ... (inter-news)

Pavard prima di Milan-Inter a San Siro, già decisiva per lo scudetto nerazzurro, su DAZN ha parlato dell’importanza della sfida di oggi. SECONDO TITOLO – Benjamin Pavard ha parlato così prima di Milan-Inter: «Sono venuto qui per vincere titoli. Ho vinto molto ma ho voglia di vincere stasera, perché sono felice di giocare all’Inter. Abbiamo già vinto la Supercoppa e Spero che stasera potremo festeggiare insieme questo Scudetto e questa seconda ... (inter-news)

A meno di un’ora dall’inizio di Milan-Inter Massimo Marianella analizza il momento delle due squadre e le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori. PESO – Massimo Marianella, ospite nello studio di Sky Sport 24 prima di Milan-Inter, dichiara sul derby: «Quanto peso in più ha per un giocatore vincere lo scudetto nel derby? Secondo me per un giocatore pochissima importanza. Se penso a uno che ha fatto tutto un percorso nelle giovanili, ... (inter-news)