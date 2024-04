L' Inter vince il suo 20° scudetto

L'Inter è campione d'Italia. I nerazzurri, superando a San Siro per 1-2 il Milan grazie alle reti di Acerbi e Thuram (vano, per il Diavolo, il gol nel finale di Tomori), hanno matematicamente conquistato il ventesimo titolo della loro storia. Un trionfo arrivato con cinque giornate di anticipo e... (today)

L'Inter vince il suo ventesimo scudetto, quello della seconda stella. I nerazzurri conquistano la matematica certezza del titolo con 5 giornate d'anticipo grazie al successo per 2-1 sul Milan nel derby della Madonnina, posticipo della 33/a giornata di Serie A, disputato davanti ai 75.000 spettatori dello stadio Meazza. Per la squadra di Inzaghi vanno a segno Acerbi al 18' e Thuram al 49', ai rossoneri non basta il gol di Tomori all'80'. Finale ... (iltempo)

Demetrio Albertini, ex calciatore e oggi dirigente italiano, si è sfogato sul Derby Milan-Inter, partita che potrebbe. consegnare aritmeticamente lo Scudetto ai nerazzurri in caso di successo. Di nota fede rossonera, il 52enne di Besana in Brianza ha lasciato una frecciatina anche ai calciatori, in modo d incitarli a vincere. Demetrio Albertini: “Se il Milan […] L'articolo “Se l’Inter vince il Derby sparisco per una settimana”, lo sfogo di ... (webmagazine24)

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima del Derby Milan-Inter, partita della 33^ giornata della Serie A 2023-2024 (pianetamilan)

Pioli prima di Milan-Inter già valida per il primo match-point scudetto a San Siro, su DAZN ha parlato dell’importanza di questa partita, dopo i cinque persi consecutivamente. DERBY DECISIVO – Stefano Pioli prima di Milan-Inter ha parlato così su DAZN: «Quello che conta è il finale di stagione, questa partita pesa tanto per la classifica e l’ambiente. Non vinciamo il derby da tanto tempo e Vincerlo sarebbe molto importante. Scelte in attacco? ... (inter-news)