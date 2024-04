L' Inter vince il derby e lo scudetto della seconda stella

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 22 aprile 2024) AGI - Al triplice fischio dell'arbitro Colombo è scattata la festa, per 70 mila dentro San Siro in larga prevalenza rossonero (quelli che potranno dire di esserci stati nel giorno dellovinto in casa dei rivali), per i tantissimi che ormai da settimane aspettavano soltanto questo momento. Cerchiato di rosso sul calendario, un appuntamento con la storia per scrivere la storia, perche' mai prima d'ora era capitato che ildi Milano assegnasse il tricolore. Stavolta è successo, e l'può finalmente lasciarsi andare ai festeggiamenti, quelli che merita una squadra che ha dominato il campionato fin dall'inizio e che, scrollatasi di dosso la presenzaJuventus nello scontro diretto, ha continuato ad aumentare i punti di vantaggio fino al traguardo, tagliato con cinque giornate di anticipo come in ...