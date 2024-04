L' Inter piega il Milan | è scudetto - festa per la seconda stella | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024)sono scesi in campo a San Siro per il derby che alla fine ha consegnato loai nerazzurri che hanno vinto 2-1. Con questa vittoria, la squadra allenata da Inzaghi conquista il titolo aritmeticamente nel match valido per la 33esima giornata della Serie A. Il derby(per i nerazzurri) inizia con una fase di studio. Il, con Leao punta centrale in uno schieramento insolito, prova ad avanzare le posizioni di Theo Hernandez e Musah sulle fasce. L', come spesso accaduto nelle ultime stracittadine, arretra compatta lasciando campo ai rivali. La prima conclusione arriva all'8': Lautaro riceve e spara, mira altissima. Al 10' ancora, con il colpo di testa di Pavard in proiezione offensiva: palla out. La pressione nerazzurra ...