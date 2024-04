L’Inter è campione d’Italia | Milan battuto 2 a 1 I gol di Acerbi e Thuram regalano la seconda stella – La cronaca del derby

(Di lunedì 22 aprile 2024) Manca davvero poco alla vittoria matematica dello scudetto da parte del, un titolo che cucirebbe lasul petto dei nerazzurri. Se gli uomini di Simone Inzaghi dovessero vincere questa sera contro ilconquisterebbero aritmeticamente il campionato con cinque giornate di anticipo: mai nella sua storia la stracittadina ha consegnato il titolo a una delle due squadre. Lain diretta Minuto 96 – Espulso anche Calabria. Gomitata in faccia a Frattesi. Minuto 92 – Rissa in mezzo al campo. Espulsi Dumfries e Theo Hernandez. Minuto 79 – Gol del. Tomori accorcia le distanze per i rossoneri. Da una palla messa in mezzo, Leao fa la torre e di testa prima Reijnders trova i guanti di Sommer, ma il portiere svizzero non può nulla sul tap in di testa di ...

Ripartire e ricostruire. Ci sono voluti tre anni in casa Inter per rivedere lo Scudetto e per Simone Inzaghi è stato tutto fuorché facile: l’allenatore è arrivato con la pesantissima eredità di Conte; si è ritrovato senza Lukaku e Hakimi e ha dovuto quasi ripartire da zero. La chiave? Calma, acquisti mirati e una progettualità che Marotta e Ausilio hanno prospettato da subito all’ex Lazio, confermandogli la fiducia anche quando gli obiettivi ... (ilfattoquotidiano)

L’ Inter vince il suo ventesimo scudetto nel derby contro il Milan, ma i festeggiamenti rischiano di slittare per il maltempo. La pioggia, attesa a Milano anche nei prossimi giorni, sembra aver cambiato i piani della società nerazzurra, che in un primo momento aveva pensato alla giornata di martedì per l’organizzazione del pullman scoperto . La parata dovrebbe quindi avere luogo nel week end. Probabilmente il 27 aprile, dopo la partita contro il ... (sportface)

Da Nicolò Barella a Davide Frattesi, da Matteo Darmian ad Alessandro Bastoni, passando per uno strepitoso Dimarco fino al punto Inter rogativo su Francesco Acerbi. L’ Inter vince il suo ventesimo scudetto dominando la Serie A, lo fa, a differenza del passato, con un importante blocco azzurro. Anzi, nero-azzurro . Una squadra che ha in Lautaro Martinez e Marcus Thuram, finalisti agli ultimi Mondiali con Argentina e Francia, le proprie punte di ... (sportface)

Marotta-Ausilio-Baccin: il “tridente” Inter che ha firmato il 20° scudetto - Grandi acquisti, parametri zero e colpi in prospettiva: ecco come il "tridente" Marotta-Ausilio-Baccin ha portato (ancora) l'Inter allo scudetto ...gianlucadimarzio

L’Inter conquista la seconda stella: campione d’Italia nel derby - Le reti di Acerbi e Thuram nella stracittadina consegnano il tricolore ai nerazzurri a 5 giornate dalla fine del campionato ...dire

Scudetto Inter, festa e rissa nel derby: Acerbi e Thuram affondano il Milan - Grande delusione per i tifosi milanisti, che dopo l’eliminazione ai quarti di Europa League per mano della Roma si aspettavano una reazione per evitare di far festeggiare i rivali proprio in occasione ...tuttosport