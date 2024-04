Lieve calo del prezzo del diesel - poco mossa la benzina

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) Scende ilmedio praticato alla pompa del, in leggero assestamento all'insù quello della. Questo il quadro che emerge dal monitoraggio sulla rete nazionale. Quanto alle quotazioni internazionali, venerdì hanno chiusomosse. Venendo al dettaglio della rete italiana, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 21 aprile, ilmedio nazionale praticato dellain modalità self è 1,925 euro al litro (1,924 la rilevazione precedente), con le compagnie tra 1,921 e 1,933 euro al litro (no logo 1,915). Ilmedio praticato delself è 1,807 euro al al litro (rispetto a 1,812), con i diversi marchi tra 1,799 e 1,817 euro al ...