L’elenco completo dei portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi estive

(Di lunedì 22 aprile 2024) L’annuncio da parte del presidente del Coni, Giovanni Malagò, è arrivato questa mattina: Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo saranno inella Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Una serata suggestiva, quella che stanno preparando gli organizzatori dellefrancesi, lungo la Senna il prossimo 26 luglio. Sia per la scherma che per l’atletica si tratta del settimo alfiere scelto nel corso della storiaai Giochi estivi. Per l’atletica si tratta di un ritorno a ben 36 anni di distanza dall’ultima volta, con Pietro Mennea a Seul ’88. Decisamente più recente il ricordo dell’ultima schermitrice con la bandiera: Valentina Vezzali a Londra nel 2012. 1912 Alberto Braglia (Ginnastica) 1920 Nedo Nadi (Scherma) 1924 Ugo Frigerio (Atletica) 1928 Carlo Galimberti ...