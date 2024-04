Legambiente - 8 città italiane sopra i limiti per le Pm10

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) Da gennaio a marzo 2024 sono già 8lefuorilegge per le polveri sottili, avendo superato il limite previsto per ildi 35 giorni in un anno solare con una media superiore a 50 microgrammi per metro cubo. Lo rivelano i dati sulla qualità dell'aria diffusi dain occasione della 54esima Giornata della Terra (Earth Day). Le ottosono Verona (Borgo Milano) con 44 giorni di sforamenti nei primi 91 giorni dell'anno, seguita da Vicenza (San Felice) con 41, Padova (Arcella) 39, Frosinone (scalo) 38, Brescia (Villaggio Sereno), Cremona (Piazza Cadorna), Torino (Grassi) e Venezia (Via Beccaria) con 36. Al limite Treviso (Via Lancieri) con 35 giorni di sforamento, Modena (Giardini), Milano (Senato), Monza (Via Machiavelli), Rovigo (Centro) 34. I primi mesi dell'anno nuovo sono ...