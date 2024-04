Lega Serie A - tema calendari | questa settimana incontro con altre leghe europee

(Di lunedì 22 aprile 2024) Le società dellaA si sono riunitemattina in videoconferenza. Tra i vari temi previsti all’ordine del giorno è stata posta particolare attenzione sull’aumento del numero di partite previsto nelle prossime stagioni calcistiche. L’argomento verrà trattato anche nei prossimi giorni a Londra, dove si terranno tra giovedì e venerdì l’Assemblea Generale dell’Associazione dellee il board dell’Associazione delleMondiali, entrambi con la partecipazione di rappresentanti dellaA. Nel frattempo prosegue il lavoro di assegnazione dei diritti audiovisivi internazionali cominciato diversi mesi fa: oggi sono stati ceduti per i prossimi tre anni i diritti tv del Campionato diA, della Coppa ...

Carpi Lo aspetta da 3 anni un giorno così il Carpi , d alla maledetta estate del 2021 del fallimento suicida. oggi alle 15 in un ’Cabassi’ che si annuncia bollente arriva il Forlì ed è il primo match ...

Monza batte Perugia al quinto set, 3-2 (25-20 23-25 21-25 25-19 15-11), in gara-2 della finale Scudetto di Superlega di volley 2023 / 2024 . Gli uomini di Massimo Eccheli, dopo aver perso il primo ...

