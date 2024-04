Le tremende vendette che continuano a muovere la politica internazionale

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 22 aprile 2024) La vendetta continua ail mondo. L’importante è vendicarsi, verrebbe da dire parafrasando il barone Pierre de Coubertin. E certo per vincere bisogna partecipare. Ma la partecipazione, come la vendetta, non dà la vittoria. Vendetta, risposta, ritorsione, rappresaglia sono “inevitabili”, dicono da una parte e dall’altra. Ma al tempo stesso si dosa il come e il quando. C’è un’aritmetica della vendetta. Guai a strafare, suona l’avvertimento da più parti, da amici e nemici, ma soprattutto da amici. Vendetta chiama vendetta. Ma, di vendetta in vendetta, prima o poi rischia di finire in tragedia. Gli autori elisabettiani avevano fatto della “Revenger’s Tragedy” un intero genere a sé. Amleto è ossessionato dalla vendetta In effetti, da Sofocle ed Euripide a Shakespeare, la vendetta è l’argomento principe delle tragedie. Gli autori dell’Inghilterra ...