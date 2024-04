Le Stelle di Branko - ecco le previsioni di lunedì 22 aprile

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 22 aprile 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di222024. Ariete Quando la Luna va in opposizione (Bilancia) le relazioni che hanno uno sfondo emotivo possono risultare difficili ma i conflitti sono utili per liberare le tensioni accumulate. Non potete nemmeno voi, giganti dello Zodiaco, riprendere di colpo tutto quello che è rimasto sospeso dall'inizio dell'anno, ma dovete agire consapevoli di vivere un grande momento astrale. Grande anche il cielo dell'amore. “One of TheseNights “, in una di queste notti, cantano gli Eagles, la passione esploderà. Toro Luna in Bilancia, nel punto giusto per tutte le vostre attività, Giove nel vostro segno ...