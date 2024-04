Le previsioni meteo per martedì 23 aprile 2024

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 22 aprile 2024) Roma Nuvolosità irregolare al mattino ma con tempo asciutto. Maggiore instabilità nella seconda parte della giornata con possibilità di piogge e acquazzoni sparsi. Temperature comprese tra +8°C e +15°C. Lazio Nubi in transito al mattino su tutta la regione ma senza precipitazioni di rilievo associate. Instabilità in aumento tra pomeriggio e sera con piogge e acquazzoni sparsi possibili soprattutto su settori interni e zone settentrionali. Neve oltre i 1100-1400 metri. Molte nuvole in nottata con deboli precipitazioni sparse e neve fino a 900 metri. NAZIONALE AL NORD Al mattino cieli coperti con precipitazioni sparse; neve a quote collinari su Alpi e Appennino. Al pomeriggio insistono le precipitazioni, con quota neve in lieve rialzo. In serata e in nottata non sono previste variazioni di rilievo, con neve a partire dagli 800-1100 metri di quota. AL CENTRO Al mattino cieli ...