Le previsioni meteo della capitale per il 23 aprile 2024

(Di lunedì 22 aprile 2024) (Agenzia Nova) – Per la giornata di domani, a Roma è previsto un cielo sereno e poco nuvoloso, con qualche pioggia nel primo pomeriggio. Le temperature saranno comprese tra 9 e 13 gradi. I venti saranno moderati.

Aggiornamento meteo - Ponte della Liberazione tra sole e locali temporali. Clima via via più mite - Ancora un po' instabile tra 25 e 26 poi più sole ma con rischio di locali forti temporali.3bmeteo

Neve e temporali anche il 23 aprile in Emilia Romagna: nuova allerta e previsioni meteo - Fine aprile freddo e imbiancato: il maltempo prosegue ancora per qualche giorno con criticità per piogge intense, frane, vento forte e mare mosso. Poi la situazione dovrebbe migliorare: ecco quando ...ilrestodelcarlino

Cronaca meteo. Nuova perturbazione con piogge, rovesci e neve a bassa quota. Situazione e previsioni prossime ore - NEVE SULLE ALPI OCCIDENTALI. Nevica sulle Alpi occidentali oltre i 600m, in particolare sulle Alpi Marittime, dove a 1500m si registrano già 30cm di neve fresca. Nevicate più deboli interessano le ...3bmeteo