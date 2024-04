Le presidenziali negli Usa non scuotono Wall Street

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) JOE BIDEN O DONALD TRUMP? In un mondo pieno di tensioni geopolitiche, ancora non si sa chi sarà il presidente degli Stati Uniti per il prossimo quadriennio ma i gestori delle grandi case di investimento iniziano già a disegnare gli scenari futuri delle Borse americane, in vista delle elezioni di novembre. Nei mesi scorsi, a tracciare un quadro dei listini di oltreoceano sono stati gli strategist di J.P. Morgan Asset Management, che gestisce in tutto il mondo un patrimonio di ben 2.500 miliardi di dollari. Durante un incontro con la stampa europea, gli esperti di J.P. Morgan AM hanno invitato innanzitutto a non sopravvalutare l’impatto della corsa alla Casa Bianca sulle Borse statunitensi. "La tornata elettorale può far crescere in maniera significativa la volatilità dei prezzi sui listino americano, ma le condizioni economiche e i fondamentali di bilancio delle aziende hanno ...