Le pagelle Tcheuna mette il turbo Zucchini spegne Babbi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) VITI 6. Impossibile arrivare sul destro a giro di Greselin, attento nella gestione, l’unica altra parata su Tafa nel finale.7,5. Ilreattore bolognese fa danni a destra con una ripresa da martello pneumatico. Alla quinta palla rubata in uscita innesca l’azione dell’1-1 di Sall, spinge fino alla fine. La sensazione è che possa continuare a correre ininterrottamente fino a luglio. CALANCA 8. Se fra qualche settimana saremo qui a raccontare del ritorno in Lega Pro del Carpi, il suo gol al 90’ sarà stata la pietra miliare. Prende un giallo che non lo condiziona e fa spesso il regista aggiunto, con la perla finale. Era in diffida, ma uno dei gialli lo ha preso nella gara cancellata con la Pistoiese, la società ha chiesto in Lnd se la squalifica è confermata.7. Doma con i centimetri e la qualità il pericoloso ...