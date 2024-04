Le mie tre sorelle porta sul palco l’ingiustizia sistematica inflitta alle donne iraniane

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 22 aprile 2024) Sadaf Baghbani ha ventinove anni, è un’attrice e ha centocinquanta pallini di piombo nel corpo. Era andata al funerale di Hadis Najafi, una ragazza uccisa qualche giorno dopo Mahsa Amini. Con lei c’erano migliaia di persone, volevano raggiungere la tomba. Il Corpo delle guardie della Rivoluzione islamica però ha fermato lei e tutti gli altri e per disperderli ha iniziato a sparare proiettili a salve. Sadaf è stata colpita, più volte: centocinquanta pallini hanno raggiunto il suo corpo, alcuni vicino agli organi vitali. Era il 4 novembre 2022. Oggi Sadaf è in Italia, a Milano, senza la famiglia, per cercare una cura senza abbandonare il sogno di fare l’attrice. Prima di venire qui non era mai uscita dall’Iran. E da domani fino al 28 aprile sarà suldel Teatro Franco Parenti con “Le mie tre”, del regista e attore iraniano Ashkan Khatibi. Un ...