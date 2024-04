Le mani di Yann Sommer sullo scudetto dell' Inter

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 22 aprile 2024) Quando il 7 agosto 2023 l’annunciò l’ingaggio dicome sostituto di André Onana, il portiere camerunense che molto bene aveva fatto nella stagione 2022-2023 e ceduto al Manchester United, in molti, nella Milano nerazzurra avevano storto il naso. E non solo per lo storico e consolidato scetticismo che a Milano e dintorni, in tutta l’alta Lombardia e non solo, si ha nei confronti degli svizzeri. La domanda che si facevano i più era, più o meno, la seguente: ma non c’era qualcuno di meglio in giro? Il portiere svizzero aveva fatto una lunga carriera in squadre che non rientrano nell’èlite del calcio europeo e quando era arrivato al Bayern Monaco per sostituire Manuel Neuer non è che fosse stato perfetto. E nemmeno a vederlo, alto solo un metro e ottantatré, non è che desse grande fiducia. La dirigenza ...