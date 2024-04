Le magie di Ricardo Kakà nei Derby della Madonnina

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di lunedì 22 aprile 2024) Le reti dineiIl 22 aprile del 1982 nascee nel giorno del suo quarantaduesimo compleanno ci sarà il “” tra Milan ed Inter. Una partita in cui il brasiliano si è reso protagonista numerose volte regalando gol belli ma anche di opportunismo e astuzia. Il trequartista ha giocato nel Diavolo per sei stagioni dal 2003 al 2009 e poi nell’annata 2013-2014. La prima rete in Serie A non si scorda mai Il 5 ottobre del 2003, nella quinta giornata d’andata, si affrontano la squadra di Cuper e quella di Ancelotti. Il Milano passò subito in vantaggio grazie alla rete di Inzaghi ma, nel secondo tempo, il brasiliano realizzò la sua prima rete in Serie A. Gattuso serve per il numero 22 che di testa batte Toldo. ...