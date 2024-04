Le interviste Il tecnico apuano è doppiamente soddisfatto ma pensa già a vincere l’ultimo match prima dei playoff Calabro | Dedicato ai tifosi Ora l’ultimo sforzo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) Missione compiuta. Alla vigilia del derby, illo aveva detto in modo chiaro: andiamo a Lucca per. E così è stato, anche se il gol partita è arrivato solo su calcio di rigore, trasformato con precisione da Finotto (acquisto azzeccatissimo al mercato di gennaio) e concesso dall’arbitro per un fallo di mano di Astrologo sul colpo di testa di Della Latta, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. In realtà la partita l’ha fatta e dominata quasi sempre la Carrarese e solo quando la squadra gialloblù, nella ripresa, si è un po’ abbassata ha permesso alla Lucchese di affacciarsi dalle parti di Bleve, senza tuttavia rendersi pericolosa. "In effetti non mi pare che il nostro portiere – ha poi spiegato in sala stampa ildegli apuani – abbia compiuto un solo intervento". Poi...