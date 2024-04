Le entusiasmanti opportunità della rinnovata alleanza tra Europa e Africa

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 22 aprile 2024) Questo articolo è stato originariamente pubblicato sul numero 59 di We – World Energy, il magazine di Eni L’accordo di Samoa coinvolge due miliardi di persone e rappresenta il quadro giuridico e politico per le relazioni tra l’Unione europea e settantanove Paesi, di cui quarantottoni, nei prossimi venti anni. È all’interno di questo quadro, che sostituisce lo storico accordo di Cotonou del 2000, che l’Unione intende svolgere un ruolo geopolitico in, ma anche creare le condizioni per un cambiamento del modo in cui i cittadini europei guardano a questo Continente, troppo spesso con stereotipi culturali e un pessimismo che hanno le loro radici in anni lontani. Per capire meglio l’approccio dell’Unione europea all’bisogna andarsi a leggere le politiche settoriali, che in modo “orizzontale” si occupano, ad esempio, di ...