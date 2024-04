Le candidature bandiera in Ue prendono in giro gli elettori. La versione di Petruccioli

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 22 aprile 2024) Quella del professor Romano Prodi a Elly Schlein è stata una classica bacchettata sulle nocche. Deve essere stata piuttosto vigorosa, perché ciò che è scaturito a seguito delle sue affermazioni sul Corriere della Sera, ha fatto parzialmente correggere il tiro alla segretaria dem. Non su tutto, intendiamoci, ma comunque su un fatto dirimente: il nome sotto il simbolo del partito per la corsa alle europee di giugno. Che, è notizia di queste ore, Schlein ha dichiarato non ci sarà. Sta di fatto che, comunque, la scelta di candidarsi in Europa specificando che, in caso di elezione, rimarrebbe a Roma, ha destato più di un malumore. Peggio: in termini comunicativi “è un’affermazione che trasuda disprezzo per gli: una presa in”. A dirlo nella sua conversazione a Formiche.net è Claudio, già presidente Rai ed ex ...