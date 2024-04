Le 10 migliori gelaterie di Genova scelte dal Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 22 aprile 2024) C'è chi ha mantenuto i prezzi in lire, chi ha creato uno spazio dedicato alla lettura, chi propone la mitica Panera con panna fresca, zucchero e caffè espresso. Poi c'è una delled'Italia. Ecco gli indirizzi a- in ordine alfabetico - selezionati dalla guida2024, disponibile in edicola e libreria oppure ordinabile online. LediAntica Gelateria Amedeo In uno dei borghi più suggestivi (e gettonati) della città, Boccadasse, Antica Gelateria Amedeo propone davvero un buon gelato. Tra i gusti da provare cannella, che seppur un poco sbilanciato in dolcezza risulta gradevole e ben riuscito. Cavallo di battaglia è la Crema Amedeo con noccioline caramellate e lo yogurt, quest'ultimo ben equilibrato in acidità, dal ...