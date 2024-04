Lazza annuncia il Locura Tour nei palasport nel 2025 - le date e i biglietti

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di lunedì 22 aprile 2024)svela oggi il ritorno neinelndo le primedelDopo il successo dell’Ouver-che lo scorso anno ha macinato sold out in tutta Italia,è pronto a scatenare nuovamente la sua energia live e svela oggi il ritorno neinelndo le primedel, prodotto da Vivo Concerti. Artista del roster Me Next, con il suo ultimo lavoro in studio Sirio (Island Records)ha ottenuto in soli due anni un successo sconfinato: oltre 1 miliardo di stream complessivi, il record assoluto di 21 settimane al primo posto nella classifica FIMI, ben 9 ...