Lazio - Tudor | Servirà la partita perfett - c’è in ballo la finale

(Di lunedì 22 aprile 2024) Il tecnico biancoceleste Igorpresenta in conferenza stampa la sfida di Coppa Italia-Juventus, in programma domani sera alle ore 21.00 allo Stadio Olimpico di Roma: “Una gara importante perché si gioca per entrare in, contro una squadra forte e con un risultato che non è facile. Va provato fino alla fine con tutte le forze di passare, bisogna credere e fare unaa. Non sbagliare niente e andare con tutte le forze, questo è un obiettivo nostro e vediamo cosa succede”. Dopodiché spiega che ci vorrà ancora tempo per vedere la sua idea di: “È sempre difficile parlare di percentuale, abbiamo sempre fatto buone partite da quando sono arrivato io. Non mi accontento mai, cerco sempre di crescere e di migliorare, come detto dopo il Genoa magari si può fare ...

