L’autorizzazione del DS in favore del personale scolastico per lo svolgimento di progetti in altre scuole | presupposti - procedimento e incompatibilità

Tempo scaduto: le aziende senza responsabile tecnico non potranno più trasportare rifiuti - C’era tempo fino al 15 aprile 2024. Fino a quella data cioè le aziende potevano supplire alla mancanza di un responsabile tecnico facendo svolgere le relative funzioni al legale rappresentante. Ora pe ...uominietrasporti

Una corsa assolutamente sofferta per il sette volte iridato, resa ancora più complicata dallo scatto in diciottesima posizione - Una corsa assolutamente sofferta per il sette volte iridato, resa ancora più complicata dallo scatto in diciottesima posizione ...p300

Multe nulle: come riconoscere un autovelox non omologato e fare ricorso - Discussioni già sono state alimentate da tempo, in particolare dopo alcune sentenze della Cassazione, sulla liceità dei dispositivi e sulla sottile, ma sostanziale differenza tra omologazione e approv ...ilgiornale