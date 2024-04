L' auto travolge gli spettatori | è strage al rally - orrore in Sri Lanka

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) Tragico incidente durante una corsa dinella città di Diyatalawa, in Sri. Una vettura è uscita fuori dal percorso e si è schiantata contro degliassiepati ad assistere alla gara. Almeno in sette hanno perso la vita mentre i feriti sono una ventina, di cui tre in condizioni critiche. La polizia ha aperto un'indagine.