Lautaro Martinez - leader della grande cavalcata tricolore dell’Inter

Lautaro Martinez sarà di nuovo in campo alle 20.45 nel derby Milan-Inter, quello che può valere la seconda stella. Barzaghi, in collegamento dall’esterno del Meazza per Sky Sport 24, ricorda una reazione del capitano che stasera può chiudere un cerchio. VOLTARE PAGINA – Matteo Barzaghi fa il punto su un protagonista sicuro di Milan-Inter: «Lautaro Martinez rientra dalla squalifica, così come Benjamin Pavard, e guiderà l’attacco. Ha un po’ un ... (inter-news)

Lautaro Martinez non ha ancora rinnovato il contratto con L’Inter, ma la questione non è in discussione. Le due parti aspettavano e aspettano due situazioni. rinnovo ? L’Inter domani si gioca lo scudetto nel derby contro il Milan. In caso di vittoria, la Beneamata diventerà campione d’Italia con cinque giornate di anticipo. Dopodiché si parlerà del rinnovo di Lautaro Martinez. Luca Marchetti, ospite a Sky Sport 24, si pronuncia così: «rinnovo ... (inter-news)

Giornata indimenticabile per tutti i giocatori dell’Inter e i suoi tifosi. Alla vigilia del derby di Milano, decisivo per la vittoria dello scudetto, la Curva Nord e tanti altri tifosi nerazzurri hanno caricato la squadra fuori i cancelli di Appiano Gentile. Immediata la risposta del capitano Lautaro Martinez sui social. ringraziaMENTO – Lautaro Martinez e il resto della squadra oggi ad Appiano Gentile dopo l’allenamento sono stati accolti da ... (inter-news)

Milan-Inter è la partita di Lautaro Martinez e Calhanoglu. I due leader della stagione nerazzurra hanno l’occasione di chiudere nel modo migliore. E farlo contro i rossoneri avrebbe un valore simbolico. PROTAGONISTI NECESSARI – Milan-Inter è una partita che chiama Lautaro Martinez e Calhanoglu. In una gara in cui i nerazzurri hanno la possibilità di diventare protagonisti attivi del proprio destino in modo unico, serve la prestazione in campo ... (inter-news)

Lautaro Martinez tornerà in campo domani sera, nell’ultimo Milan-Inter stagionale. inseguendo Istvan Nyers in due classifiche a tinte esclusivamente nerazzurre. GIUSTO IN TEMPO – Lautaro Martinez tornerà in campo dal primo minuto, con la fascia di capitano al braccio, in Milan-Inter di domani (fischio d’inizio alle 20.45). E lo farà con le gambe belle riposate dopo aver saltato la sfida col Cagliari, per squalifica, di domenica scorsa. Il ... (inter-news)