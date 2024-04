Lautaro Martinez crolla in lacrime dopo la vittoria dello Scudetto | “Abbiamo sofferto tanto”

Lautaro Martinez ha parlato nel post-partita di Milan-Inter, il derby che chiude la trentatreesima giornata di Serie A e anche il discorso scudetto perché la squadra di Inzaghi è Campione d’Italia. Ecco di seguito l’analisi a caldo rilasciata a DAZN dopo il triplice fischio SECONDA STELLA – Lautaro Martinez parla così dopo Milan-Inter e la vittoria dello scudetto: «Adesso mi viene da piangere perché abbiamo lavorato e sofferto tanto e ci ... (inter-news)

Il primo gol con la maglia dell’Inter lo segnò un sabato di metà luglio del 2018 in amichevole a Lugano, beffando un portiere svizzero – tale Baumann – che aveva calcolato male il tempo del tuffo. L’allenatore di allora – Luciano Spalletti – disse che “il ragazzo ha fatto subito vedere tutta la sua forza fisica e una qualità rara nel tiro”. Sui giornali compariva ora come Lautaro, ora come Martinez; per tutti era il figlioccio di Diego Milito, ... (ilfoglio)

Oltre al suo ruolo di capocannoniere, il capitano dell'Inter ha saputo serrare i ranghi nei momenti difficili ed infondere la mentalità giusta al gruppo, comportandosi da vero trascinatore (ilgiornale)

Lautaro Martinez sarà di nuovo in campo alle 20.45 nel derby Milan-Inter, quello che può valere la seconda stella. Barzaghi, in collegamento dall’esterno del Meazza per Sky Sport 24, ricorda una reazione del capitano che stasera può chiudere un cerchio. VOLTARE PAGINA – Matteo Barzaghi fa il punto su un protagonista sicuro di Milan-Inter: «Lautaro Martinez rientra dalla squalifica, così come Benjamin Pavard, e guiderà l’attacco. Ha un po’ un ... (inter-news)

Lautaro Martinez non ha ancora rinnovato il contratto con L’Inter, ma la questione non è in discussione. Le due parti aspettavano e aspettano due situazioni. rinnovo ? L’Inter domani si gioca lo scudetto nel derby contro il Milan. In caso di vittoria, la Beneamata diventerà campione d’Italia con cinque giornate di anticipo. Dopodiché si parlerà del rinnovo di Lautaro Martinez. Luca Marchetti, ospite a Sky Sport 24, si pronuncia così: «rinnovo ... (inter-news)