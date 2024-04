Laureus Awards - Djokovic vince premio ‘Miglior sportivo dell’anno

(Adnkronos) – Novak Djokovic, Aitana Bonmatí, la Nazionale femminile di calcio, Jude Bellingham e Simone Biles sono i grandi vincitori dei Laureus World Sports Awards 2024, gli Oscar dello Sport, che si sono tenuti nel cuore di Madrid, presso lo storico Palacio de Cibeles. In particolare, Djokovic è stato premiato con il “Laureus World Sportsman of the Year” (“Miigliore sportivo dell’anno”), conquistando la sua quinta statuetta. A consegnare ... (seriea24)

Pubblicato il 22 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Novak Djokovic, Aitana Bonmatí, la Nazionale femminile di calcio, Jude Bellingham e Simone Biles sono i grandi vincitori dei Laureus World Sports Awards 2024, gli Oscar dello Sport, che si sono tenuti nel cuore di Madrid, presso lo storico Palacio de Cibeles. In particolare, Djokovic è stato premiato con il “Laureus World Sportsman of the Year” (“Miigliore sportivo dell’anno”), conquistando la sua ... (dayitalianews)

Novak Djokovic per la quinta volta nella sua carriera è il vincitore del Laureus World Sportsman of the Year. “Sono molto onorato di aver vinto il mio quinto premio come ”Sportivo dell’anno”. Ripenso al 2012, quando ho vinto questo premio per la prima volta all’età di 24 anni. Sono molto orgoglioso di essere qui 12 anni dopo, ripensando a un 2023 che ha dato molte gioie a me e ai miei fan. È stato emozionante tornare in Australia lo scorso anno ... (sportface)

