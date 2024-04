Lauco | 24enne vittima dell’ennesimo incidente mortale

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 22 aprile 2024) Pubblicato il 22 Aprile, 2024 Un’altra giovane vita spezzata. Si allunga la scia di sangue sulla strade italiane. Questa volta, l’è avvenuto sulla regionale 355, nel territorio di, in provincia di Udine. A perdere la vita undi Ovaro, Thomas Del Linz. Una donna è in gravissime condizioni. Tremendo l’impatto frontale al il bivio di Chiassis. Le due vetture si scontrate intorno alle 7 di stamattina. Le cause sono ancora in fase di accertamento. Il giovane è morto sul colpo, per i sanitari del 118 giunti sul posto è stato possibile constatarne il decesso. La donna, invece, è stata estratta dalle lamiere della sua vettura grazie all’intervento dei vigili del fuoco, che hanno dovuto faticare non poco per liberarla. Dopo alcune manovre sul posto per stabilizzarla e ...