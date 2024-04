Largo ai giovani | chi lascia il suo programma al massimo del successo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 22 aprile 2024) “ai. Lascio Tv Talk”.Bernardinila Rai, anzi la Tv. E lo fa dopo aver condotto per 22 Tv Talk che va in onda ogni sabato su Rai3. “L'ho ideato io, ma oraai, meglio dire addio quando le cose vanno bene”, racconta a Il Corriere della sera. L'ultima puntata andrà in onda il 25 maggio e sarà un grande evento. «La prima stagione de “Il grande talk” (titolo che rivendico), nel 2001, fu l'unica ad andare in onda solo su Sat 2000,televisione di proprietà della Cei. Dalla seconda stagione proposi l'alleanza fra Sat 2000 e la Raieducational di Giovanni Minoli, che lo metteva in onda in “prima visione” alle 07:00 del sabato su Raitre. Quindi siamo in onda su Raitre, prima con quel format e poi negli ultimi 18 anni con “Tv Talk”, dice ancora il ...