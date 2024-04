L’appello del Circolo per avere più spazi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 22 aprile 2024) Quali saranno le sorti delSempre Avanti di via Bertola? La domanda si pone a seguito dei recenti smantellamenti di strutture e locali presenti nell’area considerate non in regola. Ilha subito chiesto un tavolo di incontro con il Comune e la cooperativa La Benefica per rivedere le convenzioni e pensare al futuro. Tutto ha avuto inizio con una lettera inviata al Comune da parte di alcuni residenti della zona che indicavano una serie di situazioni non a norma. Dopo alcune verifiche da parte del Comune, è stata emessa un’ordinanza che ha dato il via alla "demolizione di opere realizzate senza titolo edilizio e di ripristino dello stato dei luoghi". Delè quindi rimasta la sala bar, mentre sono stati dismessi il tendone, la sala intitolata a Teresa, ex dipendente morta qualche anno fa e la sala radio. I muri ...