L’Anpi non cede alle pressioni | Per il 25 Aprile un corteo pacifista

(Di lunedì 22 aprile 2024) “Viva la Repubblica antifascista”. “Cessate il fuoco ovunque”. Sono i due slogan scelti dalper la manifestazione nazionale di Milano in occasione della Festa della Liberazione del 25, dove è prevista la partecipazione di almeno 70mila persone. Il concentramento, come da tradizione, è previsto14 ai Bastioni di Corso Venezia, poi14.15 la partenza delche raggiungerà Piazza Duomo intorno15.30. Un avvicinamento alassai faticoso, quello di quest’anno, segnato delle polemiche innescate dalla comunità ebraica (che non sarà alla manifestazione, ma sfilerà sotto l’insegna della Brigata ebraica), che ha rifiutato l’invito al cessate il fuoco e ha accusatodi aver dimenticato gli ostaggi in mano ad Hamas. ...

"Spero in una dimenticanza anche questa volta. Gli accordi tra noi e Anpi erano chiarissimi. 'Cessate il fuoco' e 'liberazione degli ostaggi' vanno portati avanti insieme". Così Davide Romano, direttore del Museo della Brigata ebraica di Milano , commenta con l'ANSA la decisone dell'Anpi di mantenere come slogan della manifestazione nazionale del 25 aprile a Milano , 'Cessate il fuoco ovunque'. "La settimana scorsa il presidente milanese di Anpi, ... (quotidiano)

13.28 A Milano polemiche in vista del 25 aprile tra Brigata ebraica e Anpi che ha scelto come slogan per la manifestazione nazionale"Cessate il fuoco ovunque". Il sindaco Sala invita ad abbassare i toni. "Ieri ho visto il presidente Anpi di Milano, Minelli, e cercherà di enfatizzare il lavoro repubblicano e antifascista del 25 aprile . Da lì si parte. Poi un po' di controversia c'è sullo striscione del "cessate il fuoco" che però è una ... (televideo.rai)

A Milano in vista del 25 aprile ci sono polemiche tra Brigata ebraica e Anpi per lo slogan scelto per la manifestazione nazionale, 'Cessate il fuoco ovunque' ma il sindaco Giuseppe Sala invita ad abbassare i toni. "Ieri ho visto il presidente del l'Anpi di Milano Primo Minelli e cercherà di enfatizzare il valore repubblicano e antifascista del 25 aprile . Da lì si parte - ha spiegato a margine di una conferenza stampa -. Poi un po' di controversia ... (quotidiano)

"Un pezzo significativo di questo governo non riconosce il 25 aprile": Primo Minelli, presidente di Anpi Milano , lo ha sottolineato nella conferenza stampa per presentare la manifestazione nazionale per la festa della Liberazione. Il fatto che il vicepremier Matteo Salvini abbia scelto proprio il 25 aprile per presentare il suo libro a Milano "è un non riconosce re questa festa, né più né meno" ha osservato, aggiungendo che comunque altri ... (quotidiano)

Un 25 aprile di lotta per la Liberazione: tutte le iniziative in programma a Palermo - Anpi, Cgil, Arci e Rete per la difesa della Costituzione ... come anche nella Cisgiordania dove Hamas non è al potere. L’inaudita reazione dell’esercito israeliano, con più di 34.000 civili, tra cui ...palermotoday

Le scritte naziste comparse sui manifesti del 25 Aprile nel quartiere Appio Tuscolano di Roma - Siegh (sì, scritto male con l'h) heil, SS e 25 aprile festa del vile. Queste sono alcune delle scritte comparse in via Mestra nel quartiere Appio – Latino, sui manifesti dedicati al 25 aprile e realiz ...fanpage

25 Aprile, Di Segni: "Non è il giorno della liberazione dei palestinesi" - "I concetti di Liberazione e libertà oggi non sono scontati. Chiediamo che non vengano nemmeno abusati o dissociati per portarli in altri contesti, contro gli ebrei o contro Israele".primapaginanews