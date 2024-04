(Di lunedì 22 aprile 2024)0 Ancona 2 (4-3-3): Plizzari; Floriani Mussolini (32’ st Milani), Brosco, Mesik, Pierno; Tunjov (11’ st Dagasso), Squizzato, Meazzi (11’ st Cuppone); Merola (16’ st Cangiano), Vergani, Accornero. A disp. Gasparini, Zandri, Di Pasquale, Sasanelli, Capone, Staver, Moruzzi, De Marco, Franchini. All. Cascione. ANCONA (4-2-3-1): Perucchini; Cella, Pasini, Mondonico, Martina (39’ st Clemente); Gatto, Basso; Paolucci (48’ st Prezioso), Saco (25’ st Agyemang), Cioffi (1’ st Barnabà);(39’ st Giampaolo). A disp. Vitali, Testagrossa, Energe, Marenco, D’Eramo, Pellizzari, Radicchio, Vogiatzis, Moretti. All. Boscaglia. Arbitro: Madonia di Palermo. Reti: 33’ e 4’ st. Note - Ammoniti: Squizzato, Saco; spettatori: 4702 compresi 741 anconetani, per un incasso di euro 36509; recuperi: 3’ pt, 5’ st; nel primo ...

L’Ancona fa il capolavoro salvezza. Spagnoli manda al tappeto il Pescara - Arbitro: Madonia di Palermo. Reti: 33’ e 4’ st Spagnoli.ilrestodelcarlino

Serie C: Nonge trascina la Juve in 10, Avellino ko a Taranto, Olbia retrocesso - Il pareggio contro il Pontedera costa la retrocessione in Serie D all'Olbia. La Juve Next Gen vola grazie a Nonge, il Catania rischia grossa: l'analisi in vista dell'accesso ai playoff e ai playout ...sport.virgilio

L'arpa birmana a Reggio Emilia - Programmazione completa delle uscite nelle sale cinematografiche di provincia di Reggio Emilia (Reggio Emilia). Consultabile gratuitamente online, oltre 3000 cinema in tutte le città e comuni d'Italia ...mymovies