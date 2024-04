L’altra sfida La Larcianese cala il tris e ’vede’ la zona spareggi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024)3 ALL. GIO. DICOMANO 0Venturini, Porciani, Lo Russo (40’ st Dinucci), Marianelli, Fusco, Foresta, Iannello (30’ st Monti), Pini, Ndiaye (25’ st Guarisa), Ferraro (30’ st Errachis), Biagioni (40 st Lenti). All. Cerasa. DICOMANO Maionchi, Bacocci, Giordani, Carnevale Pantiferi, Di Biasi (17’ st Bencini), Bertini, Nocentini, Zeni, Faye, Paggetti (29’ st Nardoni). All. Governi. ARBITRO Lambardi di Piombino. MARCATORI Al 10’ pt e al 28’ st Biagioni, al 45’ st Lenti. Al termine di una prestazione convincente lasconfigge la formazione del Dicomano con il rotondo risultato di tre reti a zero. Tre punti guadagnati che permettono alla squadra viola di rimanere attaccati al treno che porta aglidei play off per accedere al campionato di Eccellenza: serviranno però altri sei ...