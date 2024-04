L’Albo d’oro della Serie A aggiornato | arriva la seconda stella per l’Inter

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 22 aprile 2024)è Campione d’Italia per la stagione 2023-2024. I nerazzurri concludono in bellezza una cavalcata trionfale vincendo il derby di Milano contro il Milan, risultato storico poichè mai una stracittadina milanese aveva assegnato uno Scudetto. Si aggiornaA. Perlo Scudetto numero 20, quello, unica squadra a riuscirci dopo la Juventus (36). Resta fermo a quota 19 il Milan. L’ultimo Scudetto dei nerazzurri era datato 2021, lae ultima stagione con Antonio Conte in panchina. Il primo, storico trionfo inA risale invece al 1910. La primata nel 1965-1966. Tutti i ...