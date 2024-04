La Zes unica un’opportunità per il Sud? Dibattito a Palermo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 22 aprile 2024)(ITALPRESS) – “Zes, una grande opportunità per il Mezzogiorno?”, questo il tema delorganizzato dalla Fondazione Magna Grecia alla Sirenetta di Mondello, a. Una questione centrale per lo sviluppo delItalia, che ha la necessità di avere nuovi investimenti per proseguire il suo sviluppo e continuare il suo percorso di crescita per ridurre il gap con il resto del Paese. A destare qualche dubbio è però la questione legata all’autonomia differenziata: “Ci preoccupa la sua approvazione – ha spiegato Nino Foti, presidente della Fondazione – perchè da quel momento viene costituzionalizzata la spesa storica e il paese viene diviso in due”. In caso di approvazione della riforma, si chiede Foti “a cosa servirà il Pnrr se nel frattempo si sta svolgendo un’attività che di per ...