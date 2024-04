La Zanzara - l’ultima di Baiardo | Mi candido a sindaco di Bagheria nel Partito dei Poveri Parenzo | Nel simbolo un paio di manette?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) Da giorni ha tempestato il suo profilo Tiktok di santini elettorali, di volantini e di annunci pubblici: Salvatore, già condannato a 4 anni per il favoreggiamento dei fratelli Graviano, i capimafia di Brancaccio che ordinarono l’assassinio di don Pino Puglisi, si candida, a suo dire, adi(Palermo) per il “dei”. Interpellato a La(Radio24) da Giuseppe Cruciani, che lo stesso ex gelataio ha contattato nella mattinata per informarlo della notizia, il factotum dei boss Graviano si rende protagonista di una querelle con Davidche gli chiede sarcasticamente: “Qual è ildi questo? Undi?”. “Non so chi sia lei – avverte ...