La Toscana e gli Usa | una mostra celebrerà i 250 anni dell’indipendenza americana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 aprile 2024) Firenze, 22 aprile 2024 - Lae gli Usa, unai 250. Unaa Firenze e New York sui grandi toscani che hanno fatto la storia d’America e del mondo sarà il modo delladi festeggiare i 250. Ad annunciarlo il presidente della RegioneEugenio Giani al ritorno dal suo recente viaggio a New York in occasione del ‘Verrazzano Day’. Il presidente ha tracciato un bilancio estremamente positivo della visita e ha ricordato il ruolo nella storiadel toscano GiovDa Verrazzano, che è stato il primo a descrivere la baia dello Hudson il 17 ...