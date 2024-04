La tecnologia va a bottega per ricreare i capolavori

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) "LAVORIAMO CON UN’IDEA in testa: permettere allo spettatore di rivivere, ogni volta che vuole, l’emozione provata di fronte all’originale"; con una missione così, il confine tra la grande passione per l’arte e la professione è molto sottile. Stefano Lazzari (nella foto sotto) è il titolare dellaTifernate di Città di Castello, 52 anni: ha un diploma da perito informatico in tasca quando nel 1995 fonda l’azienda insieme alla sorella Francesca e al papà Romolo, esperto di arti grafiche. Oggi quelladi famiglia è leader nelle riproduzioni di opere d’arte: basti pensare che alcuni lavori sono appesi nelle pareti delle stanze di Papa Francesco in Vaticano. Dietro c’è una catena tutta made in Italy, nella sede umbra, dove un team di pittori, intagliatori e cesellatori studia gli originali per poi ricrearli, garantendo lo stesso supporto, la ...