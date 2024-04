La Talpa - quando partirà la nuova edizione? Tre nomi per un posto alla conduzione

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 22 aprile 2024) Dopo numerosi dubbi intornorealizzazione dellade La, i piani alti avrebbero deciso di incominicare a mettere su il cast che sarà. I primi contatti sarebbero partiti in questi giorni, anche dovrebbe trattarsi prevalentemente di nip, con la partenza che sarebbe stata già fissata su Italia 1. A fare sicuramente scalpore sarà la scelta di chi presenterà la stagione. Sarebbero emerse due conduttrici e un conduttore per il ruolo. La: la data d’inizio su Italia 1 C’erano diversi punti interrogativi sul ritorno de La, in particolare sul periodo di messa in onda e sull’emittente. Dopo oltre tre anni in panchina, Pier Silvio Berlusconi ha dato l’ok a procedere per la realizzazione della stagione. Tuttavia, in un’intervista di qualche settimana fa, il ...