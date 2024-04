La superiorità di Verstappen in F1 è imbarazzante - gioca durante la gara | “Guardate cosa faccio ora”

(Di lunedì 22 aprile 2024) Nel finale delladel GP della Cina della Formula 1 2024 il dominatore Maxsi è lasciato andare ad una pericolosa manovra facendo drift in pista con la sua Red Bull richiamando anche in radio l'attenzione del proprio muretto a cui ha fatto correre un brivido.

