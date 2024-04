La squadra Gold Geas Ginnastica ha conquistato il pass per la serie B

(Di lunedì 22 aprile 2024) LafemminiledelArtistica conquista il primo posto vincendo laC del campionato federale e volando in B sotto la guida di Enus Mariani e Marta Oberti. "È un risultato frutto di fatica e impegno encomiabili. Tappa dopo tappa i valori delle nostre ginnaste si sono confermati i migliori del campionato. Grande felicità e orgoglio, con un piccolo brivido in vista dei più ambiziosi traguardi", commenta la presidente Cinzia Crippa.La.La.

