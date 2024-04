La rivincita di Renzi sul Pd "di" Schlein. Scrive Cangini

(Di lunedì 22 aprile 2024) All’amarezza di Romano Prodi, evidentemente inascoltato quando ha chiesto a Ellydi non candidarsi ad europarlamentare sapendo che non avrebbe ricoperto quel ruolo e comprensibilmente sconcertato dalla decisione “personalistica” di inserire il nome della segretaria nel logo del Pd, corrisponde la malcelata soddisfazione di Matteo. Una. L’ex segretario dem ha, infatti, gioco facile nel ricordare che, pur accusato di eccessi leaderistici dai propri avversari interni, nel 2014 si astenne dal mettere il proprio nome nel simbolo del partito e dal candidarsi “per finta” alle europee. Il Pd, cinguetta dunque il leader di Italia Viva su X, “è diventato il PdS, partito di”. Un goal a porta vuota. Soprattutto ricordando la retorica antileaderistica e ossessivamente “pluralistica” che ha ...

