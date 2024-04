La Resistenza in famiglia | Le scelte di nonno e zio raccontate con mia madre

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 22 aprile 2024) "Dormivamo dove capitava, al freddo, indossando gli abiti che avevamo. E le rare volte in cui riuscivamo a trascorrere una notte in un letto vero era qualcosa di incredibile, perché ci si dimentica velocemente com’è dormire su un materasso". Così Dado racconta al nipote 13enne Tommaso com’era la realtà della vita da partigiano sui monti della Valle d’Intelvi. Dado è Edoardo Sacchi, Tommaso è Tommaso Sacchi, l’assessore alla Cultura di Milano, che ha raccolto la storia didele dello zio nel libro Il bosco dove tutto cominciò (Mondadori) scritto con la mamma Rossella Köhler, geografa e autrice di testi scolastici, scomparsa a dicembre scorso. "Il progetto del libro – racconta Sacchi – è nato prima di scoprire la sua malattia, che in pochissimo tempo l’ha portata via". Domani a Milano, alle 18, l’autore presenta Il bosco dove tutto ...