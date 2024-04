La psicologa che sta aiutando una (enorme) comunità di sopravvissuti alle relazioni tossiche con i narcisisti

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di lunedì 22 aprile 2024) Contribuisce da decenni a sensibilizzare e informare sulla pericolosità dei rapporti con le persone narcisiste. La sua missione: offrire tutti gli strumenti pratici e psicologici per proteggersi e non soccombere quando si vive con un narcisista. Abbiamo intervistato Dr Ramani in occasione del lancio del suo nuovo libro, It's not you